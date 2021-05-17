Мальдивам грозит исчезновение

Мальдивы могут исчезнуть к концу века, если мир не будет быстро и согласованно бороться с изменением климата, заявила министр окружающей среды, изменения климата и технологий страны Аминат Шауна.

По ее словам, если окружающей среде и дальше будет наноситься такой же ущерб, как и сейчас, то уже к 2100 году Мальдив "не будет".