Эльмир Алиев, отдел спорта 22:25

На стадионе «Далга Арена» завершился матч последнего 28-го тура азербайджанской футбольной Премьер-лиги. «Нефтчи» благодаря голу Ахмеда Ахмедова в концовке матча обыграл «Карабах» со счетом 1:0. Этот результат сделал команду Самира Абасова 9-кратным чемпионом Азербайджана! «Нефтчи» представит нашу страну в Лиге чемпионов. «Карабах» впервые с 2013 года упустил 1-е место и сыграет в Лиге Конференций. * * * 22:00 На 69-й минуте главный тренер «Нефтчи» Самир Абасов убрал с поля Кейсуке Хонду. Его заменил Мирабдулла Аббасов. Тем временем, «Карабах» создал два опасных момента. Сначала Хайме Ромеро пробил со штрафного в перекладину, а затем Махир Эмрели ударом головой был очень близок к взятию ворот. На 73-й минуте Махира заменил Урош Матич. * * * 21:34 Второй тайм начался. Счет – 0:0. На второй тайм Гурбан Гурбанов выпустил на поле Овусу Квабену, который заменил Патрика Андраде. * * * 21:18 После первого тайма счет 0:0. В первые минуты игры ощущалось сильное волнение футболистов «Нефтчи». Но затем хозяева освоились и выровняли игру. У бакинской команды даже был очень опасный момент – на 35-й минуте Омар Булудов бил с близкого расстояния, однако мяч пролетел выше ворот. У «Карабаха» тоже было несколько опасных подходов, но до стопроцентных моментов у ворот «Нефтчи» дело не доходило. * * * 20:30 Матч «Нефтчи» - «Карабах» начался. Стартовые составы: «Нефтчи»: Агиль Мамедов, Намик Алескеров, Эмин Махмудов, Мамаду Мбодж, Мамаду Кане, Воислав Станкович, Сабир Бугрин, Кейсуке Хонда, Юсуф Лаваль, Антон Кривоцук, Омар Булудов. «Карабах»: Эмиль Балаев, Максим Медведев, Гара Гараев, Бадави Гусейнов, Махир Эмрели, Абделла Зубир, Хайме Ромеро, Кевин Медина, Патрик Андраде, Исмаил Ибрагимли, Эльвин Джафаргулиев.

* * * 19:54 «Сумгаит» стал бронзовым призером чемпионата Азербайджана и гарантировал себе путевку в Лигу Конференций. Сумгаитцы обыграли сегодня в гостях «Сабаил» со счетом 1:0. Единственный гол на 43-й минуте забил Мурад Хачаев. А главный конкурент «Сумгаита» - «Зиря» - проиграл «Сабаху» (1:2) и остался на 4-м месте. На 21-й минуте Рамиль Шейдаев вывел «Сабах» вперед. На 72-й минуте Гисмят Алиев с пенальти восстановил равновесие. А на 89-й минуте Хулио Сезар Родригес забил победный гол «Сабаха» и похоронил надежды «Зиря» на 3-е место. Но шанс попасть в еврокубки у «Зиря» еще остался. Для этого «Сумгаит» должен обыграть в финале Кубка Азербайджана «Кешля». Сама «Кешля» сегодня ушла с последнего места, обыграв дома «Габалу» - 3:1. На 15-й минуте Шахрияр Алиев вывел «Кешля» вперед. Спустя минуту Сильвио Родригес упрочил преимущество хозяев. На 26-й минуте Джеймс Аденийи сократил разрыв в счете, но на большее «Габалу» не хватило. А точку в игре поставил Вусал Искендерли, отличившийся уже в добавленное ко второму тайму время. Турнирное положение 1. «Карабах» - 57 очков (27 матчей) 2. «Нефтчи» - 56 (27) 3. «Сумгаит» - 39 (28) 4. «Зиря» - 38 (28) 5. «Сабах» - 29 (28) 6. «Кешля» - 26 (28) 7. «Габала» - 26 (28) 8. «Сабаил» - 24 (28). * * * 17:15 Сегодня будут сыграны матчи заключительного 28-го тура азербайджанской футбольной Премьер-лиги.