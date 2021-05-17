«Нефтчи» - чемпион Азербайджана! впервые за 8 лет; обновлено
На стадионе «Далга Арена» завершился матч последнего 28-го тура азербайджанской футбольной Премьер-лиги.
«Нефтчи» благодаря голу Ахмеда Ахмедова в концовке матча обыграл «Карабах» со счетом 1:0. Этот результат сделал команду Самира Абасова 9-кратным чемпионом Азербайджана! «Нефтчи» представит нашу страну в Лиге чемпионов.
«Карабах» впервые с 2013 года упустил 1-е место и сыграет в Лиге Конференций.
* * * 22:00
На 69-й минуте главный тренер «Нефтчи» Самир Абасов убрал с поля Кейсуке Хонду. Его заменил Мирабдулла Аббасов.
Тем временем, «Карабах» создал два опасных момента. Сначала Хайме Ромеро пробил со штрафного в перекладину, а затем Махир Эмрели ударом головой был очень близок к взятию ворот.
На 73-й минуте Махира заменил Урош Матич.
* * * 21:34
Второй тайм начался. Счет – 0:0.
На второй тайм Гурбан Гурбанов выпустил на поле Овусу Квабену, который заменил Патрика Андраде.
* * * 21:18
После первого тайма счет 0:0.
В первые минуты игры ощущалось сильное волнение футболистов «Нефтчи». Но затем хозяева освоились и выровняли игру. У бакинской команды даже был очень опасный момент – на 35-й минуте Омар Булудов бил с близкого расстояния, однако мяч пролетел выше ворот.
У «Карабаха» тоже было несколько опасных подходов, но до стопроцентных моментов у ворот «Нефтчи» дело не доходило.
* * * 20:30
Матч «Нефтчи» - «Карабах» начался.
Стартовые составы:
«Нефтчи»: Агиль Мамедов, Намик Алескеров, Эмин Махмудов, Мамаду Мбодж, Мамаду Кане, Воислав Станкович, Сабир Бугрин, Кейсуке Хонда, Юсуф Лаваль, Антон Кривоцук, Омар Булудов.
«Карабах»: Эмиль Балаев, Максим Медведев, Гара Гараев, Бадави Гусейнов, Махир Эмрели, Абделла Зубир, Хайме Ромеро, Кевин Медина, Патрик Андраде, Исмаил Ибрагимли, Эльвин Джафаргулиев.
* * * 19:54
«Сумгаит» стал бронзовым призером чемпионата Азербайджана и гарантировал себе путевку в Лигу Конференций.
Сумгаитцы обыграли сегодня в гостях «Сабаил» со счетом 1:0. Единственный гол на 43-й минуте забил Мурад Хачаев.
А главный конкурент «Сумгаита» - «Зиря» - проиграл «Сабаху» (1:2) и остался на 4-м месте. На 21-й минуте Рамиль Шейдаев вывел «Сабах» вперед. На 72-й минуте Гисмят Алиев с пенальти восстановил равновесие. А на 89-й минуте Хулио Сезар Родригес забил победный гол «Сабаха» и похоронил надежды «Зиря» на 3-е место.
Но шанс попасть в еврокубки у «Зиря» еще остался. Для этого «Сумгаит» должен обыграть в финале Кубка Азербайджана «Кешля».
Сама «Кешля» сегодня ушла с последнего места, обыграв дома «Габалу» - 3:1. На 15-й минуте Шахрияр Алиев вывел «Кешля» вперед. Спустя минуту Сильвио Родригес упрочил преимущество хозяев. На 26-й минуте Джеймс Аденийи сократил разрыв в счете, но на большее «Габалу» не хватило. А точку в игре поставил Вусал Искендерли, отличившийся уже в добавленное ко второму тайму время.
Турнирное положение
1. «Карабах» - 57 очков (27 матчей)
2. «Нефтчи» - 56 (27)
3. «Сумгаит» - 39 (28)
4. «Зиря» - 38 (28)
5. «Сабах» - 29 (28)
6. «Кешля» - 26 (28)
7. «Габала» - 26 (28)
8. «Сабаил» - 24 (28).
* * * 17:15
Сегодня будут сыграны матчи заключительного 28-го тура азербайджанской футбольной Премьер-лиги.
Так уж получилось, что именно в последний игровой день определится и чемпион, и обладатель 3-го места, дающего права сыграть в Лиге Конференций.
Итак, в 20:30 на стадионе «Далга Арена» начнется золотой матч, в котором сойдутся «Нефтчи» и «Карабах». Перед решающей игрой у «Карабаха» 57 очков, а у «Нефтчи» - 56. В случае победы «Нефтчи» впервые с 2013 года станет чемпионом и прервет 7-летнюю гегемонию агдамского клуба.
Важнейший матч доверено обслуживать бригаде арбитров во главе с Эльчином Мясиевым.
Интересная борьба, хоть и заочная, ожидается в споре за бронзовые медали. «Зиря» имеет 38 очков, «Сумгаит» - 36. «Зиря» сыграет в Масазыре против «Сабаха», «Сумгаит» же отправится на Баилово в гости к «Сабаилу». Если «Зиря» сыграет вничью, а «Сумгаит» победит, то при равенстве очков именно сумгаитцы займут 3-е место, так как имеют преимущество по результатам очных встреч.
Не будем забывать, что у «Сумгаита» впереди еще финал Кубка Азербайджана. 24 мая команда поборется за трофей с «Кешля».
Матчи с участием «Зиря» и «Сумгаита» начнутся сегодня в 18:00. В это время стартует встреча «Кешля» - «Габала», которая важна с точки зрения того, удастся ли кешлинцам покинуть последнюю строчку турнирной таблицы.
Турнирное положение
1. «Карабах» - 57 очков (27 матчей)
2. «Нефтчи» - 56 (27)
3. «Зиря» - 38 (27)
4. «Сумгаит» - 36 (27)
5. «Сабах» - 26 (27)
6. «Габала» - 26 (27)
7. «Сабаил» - 24 (27)
8. «Кешля» - 23 (27).