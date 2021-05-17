Российский журналист, руководитель проекта War Gonzo Семен Пегов поделился последними минутами боев за Шушу.

Как сообщает haqqin.az, Пегов рассказал, что сделал документальный фильм, состоящий из кадров, снятых во время Второй Карабахской войны и ранее не публиковавшихся.

На полутораминутном видео показано, как армянские оккупанты при отступлении в направлении Дашалты-Шуша обстреливают наши позиции.

"Одна из последних битв за Шушу... очень немногие выжили в этом подразделении, когда мы шли в направлении Дашалты. По воспоминаниям участников боя, погибло более 60 процентов личного состава. В нашем новом фильме вы сможете увидеть больше кадров", - написал Пегов.