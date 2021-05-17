СГБ о распространенной Госдепом США террористической угрозе в Азербайджане

«На официальной интернет-странице Государственного департамента Соединенных Штатов Америки гражданам США была предоставлена информация о коронавирусной инфекции COVID-19 в Азербайджане и высоком риске террористической угрозы. Им было рекомендовано воздержаться от поездок в Азербайджан, если в этом нет серьезной необходимости. Указанная информация распространена в азербайджанском сегменте социальных медиа». Как сообщает сайт Службы государственной безопасности (СГБ), в связи с этим заявляется, что подобная информация, представленная в связи с наличием террористической угрозы на территории Азербайджанской Республики, не отражает действительности и является абсолютно необоснованной.

«В то же время мы заявляем, что стабильность и спокойствие, созданные в нашей стране в результате успешной политики в правоохранительной сфере и области безопасности, проводимой под руководством Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, гарантируют нашим гражданам, а также приезжающим в Азербайджан иностранцам проживание в условиях безопасности. В настоящее время риск террористической угрозы для лиц, желающих приехать в нашу страну, отсутствует», - говорится в сообщении.