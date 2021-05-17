ЕС открывает границы. Непривитым вход воспрещен

Евросоюз откроет границы, но только для туристов, прошедших полный курс вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает Agence France Press со ссылкой на свои источники.

Система сертификатов о вакцинации от COVID-19 может начать действовать в ЕС уже в июне.

Предполагается, что путешествовать по ЕС смогут те, кто представит доказательства, что либо переболел COVID-19 и имеет к инфекции антитела, или вакцинировался, или не заражен COVID-19, что подтверждает отрицательным, взаимно признанным тестом.