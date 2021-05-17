Центр DOST İş при Министерстве труда и социальной защиты населения организовал медиатур для ознакомления СМИ с реализацией программы общественных работ, сообщили haqqın.az в пресс-службе Минтруда.

Во время медиатура, организованного в Апшеронском районе, представители СМИ посетили места, где выполняются общественные работы, ознакомились с деятельностью лиц, привлеченных Центром к оплачиваемым общественным работам.

Было отмечено, что в рамках программы, реализуемой центром DOST İş, в настоящее время 56 тысяч человек работают на оплачиваемых общественных работах. С каждым гражданином, привлекаемым к общественным работам, заключается трудовой договор. Это является важной основой для обеспечения их трудовых прав, а также создает основу для их покрытия системой социального страхования и формирования будущих прав на социальную защиту.

Около 800 человек были привлечены к программе общественных работ и по Апшеронскому району. Они занимаются экологическим оздоровлением территорий, благоустройством, озеленением, уходом за парками, оказанием социальных услуг инвалидам, жилищно-коммунальным обслуживанием, другими работами общественного характера. 33 человека работают программистами и помощниками ветеринаров в информационной системе электронного сельского хозяйства.

В программе оплачиваемых общественных работ предпочтение отдается гражданам из социально уязвимых групп, в том числе членам семей шехидов, ветеранам, инвалидам. В Апшеронском районе значительную часть участников программы составляют лица из этих категорий.

Представители СМИ побеседовали с работниками, изучили их отзывы о программе «Друг безработного» и проделанной работе.