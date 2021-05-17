Израиль и Ливан обменялись ракетными ударами

Четыре ракеты были выпущены по территории Израиля из Ливана, одна была перехвачена, сообщает Армия обороны Израиля. В ответ израильская артиллерия наносит удары по целям на территории Ливана.

«После сообщения о сиренах воздушной тревоги было обнаружено четыре запуска из Ливана в Израиль. ПВО перехватила один пуск. Одна ракета упала на открытой местности, две — в море»,— говорится в сообщении израильских военных, которое цитирует «Коммерсант».

В настоящее время артиллерия Израиля атакует цели на территории Ливана.