Нетаньяху о секторе Газа: Есть два пути...

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр иностранных дел Габи Ашкенази провели встречу с 70 послами иностранных государств, находящимися в Израиле. Об этом пишет NEWSru.co.il.

Выступая перед дипломатами, израильский премьер заявил, что не исключает разные варианты действий.

"Есть две возможности добиться спокойствия и безопасности: или оккупировать Газу, или создать фактор сдерживания. Мы не сбрасываем со счетов ни одну возможность", - цитирует издание Нетаньяху.

Говоря о времени операции, премьер-министр Израиля добавил: "Мы не стоим с секундомером. Мы стремимся к выполнению задач операции".