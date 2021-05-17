Джейхун Байрамов: разногласия должны решаться путем переговоров

Как сообщили в МИД Азербайджана, министр Джейхун Байрамов предоставил делегации подробную информацию о последних событиях в регионе, включая новую постконфликтную ситуацию, трехсторонние заявления и вопросы, связанные с их выполнением, возможности нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией на основе принципов территориальной целостности и неприкосновенности международно признанных границ, реализации процесса восстановления, реконструкции и реинтеграции на освобожденных территориях.

Джейхун Байрамов отметил шаги, предпринятые Азербайджаном в связи с выполнением трехсторонних заявлений, включая возвращение лиц в статусе военнопленных, передачу противоположной стороне тел около 1 600 армянских военнослужащих, а также продолжение соответствующих переговоров для открытия коммуникаций.

В то же время делегация была проинформирована о том, что Армения до сих пор не предоставила информацию о четырех тысячах азербайджанцев, пропавших без вести в результате военных действий 1991–1994 годов.

Рассказав о недавней напряженности в приграничной зоне двух стран, министр сообщил, что Азербайджан продолжает укреплять систему охраны границ в рамках своей территориальной целостности и этот процесс осуществляется на основе карт, имеющихся у каждой из сторон. Было подчеркнуто, что этот вопрос политизирован Арменией и что подобные разногласия должны решаться путем переговоров.