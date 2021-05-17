Госдепартамент США не будет накладывать ограничения на оператора «Северного потока-2» Nord Stream 2 AG, говорится в докладе ведомства, который представили Конгрессу, передает Bloomberg.

В Госдепе считают, что Nord Stream 2 AG ведет деятельность, попадающую под санкции, однако Белый дом решил отказаться от таких мер по причинам, связанным с национальной безопасностью.

О намерении американской администрации не накладывать ограничения на оператора магистрали и его руководство ранее сообщил портал Axios со ссылкой на источник. При этом санкции могут ввести против российских судов-трубоукладчиков. По данным Axios, в Вашингтоне по-прежнему намерены не допустить ввода «Северного потока-2» в эксплуатацию.