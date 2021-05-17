Умерла сыгравшая Мальвину актриса Татьяна Проценко

В возрасте 53 лет скончалась актриса Татьяна Проценко, сыгравшая Мальвину в советском фильме «Приключения Буратино». Об этом РБК сообщил ее муж, актер и журналист Алексей Войтюк.

«Это случилось в 10:30 утра сегодня, она скончалась в реанимации в больнице. Онкология. Почти три года она боролась, и вот, увы», — сказал он. Дата и место прощания пока неизвестны.