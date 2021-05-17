Французские полицейские протестуют

Массовая демонстрация в поддержку сотрудников правоохранительных органов прошла сегодня перед зданием Национального собрания (нижней палаты парламента) Франции. Как сообщили организаторы акции в ходе обращения к участникам, на набережной Орсе в VII округе Парижа собралось 35 тысяч человек.

"Франция должна проводить масштабные, амбициозные реформы. Нужно ужесточить наказания за нарушения, направленные против полиции и жандармов", - заявил генеральный секретарь полицейского крыла Национального союза автономных профсоюзов Оливье Варле, призвав "отвечать на небольшие удары жестко" в рамках уголовного права, передает ТАСС.

Многие участники поддержали эти слова аплодисментами и криками одобрения. Когда на место прибыл министр внутренних дел Жеральд Дарманен, стоявшие поблизости полицейские обратились к нему с просьбой добиться для них большей поддержки.

Как уточняет газета Le Parisien, министр заверил в своей приверженности их безопасности.

Возле сцены рядом с логотипами профсоюзов был размещен огромный плакат с надписью: «Нам платят за то, чтобы мы служили, а не умирали!».

Во Франции участились случаи нападения на сотрудников правопорядка, которые заканчиваются ранениями и гибелью жандармов. На этом фоне премьер-министр республики Жан Кастекс сообщил, что власти страны ужесточат наказание за нападение на полицейских. Он отметил, что "срок наказания за преступление, совершенное против полицейского или жандарма, будет увеличен до 30 лет лишения свободы".