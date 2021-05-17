В своем интервью Corriere della Sera координатор научно-технического комитета подчеркнул, что снятие ограничений, начавшееся 26 апреля, не привело к росту числа инфицированных, а показатель заболеваемости в течение последней недели упал с 0,89 до 0,86. Также уменьшилось, по словам Локателли, и количество заболеваний, рассчитываемое в течение двух недель, в среднем на 100 тысяч населения, которое сейчас равняется 96 случаям.

В Италии в конце апреля были введены меры по смягчению карантинного режима. Несмотря на это, эпидемическая кривая не пошла вверх. Об этом сказал шеф комитета советников по пандемии при правительстве страны профессор Франко Локателли.

Самым важным Локателли признал то, что смягчение ограничений было постепенным. Однако эксперт все же признал, что еще рано разрешать не носить защитные маски на улице. «Сегодня такое решение не принимается во внимание, - заметил он. - Придет время, когда мы снимем маски и снова будем обниматься».

Он же сказал, что правительство рассматривает сокращение комендантского часа, действие которого в итальянских городах сейчас начинается с 22:00.

С конца апреля в Италии разрешено обслуживать в кафе, барах и ресторанах за столиками под открытым небом. С того же времени уже открыты кино, театры, музеи и достопримечательности.

С начала пандемии в этой стране зафиксировано более 4 миллионов случаев заболеваний коронавирусом и более 124 тысяч смертей. Италия по-прежнему входит в первую десятку государств в мире с наиболее высоким уровнем распространения пандемии.

Тем временем в Европе уже постепенно вводится специальный ковид-паспорт — точнее, свидетельство о полной вакцинации от COVID-19. Оно позволит, по мнению авторов идеи, наконец открыть границы в Европе, вернуть туристов и восстановить уровень пассажирских авиаперевозок.

Как считает итальянский вице-министр здоровья Италии Пьер-Паоло Силери, такой документ должен быть действительным в течение года. Его точка зрения прозвучала в рамках дискуссии о длительности срока действия свидетельства, вопреки высказанному некоторыми экспертами мнению о практических 6-9 месяцах его годности.