Однако теперь это чисто гражданское дело, как объявила генпрокурор штата Нью-Йорк Летишиа Джеймс из гражданского было переведено в уголовную плоскость.

Эта новость стала в минувшие сутки главной в США. Против бывшего президента США Дональда Трампа начато уголовное расследование. То, что этот джентльмен не был чист перед законом, известно давно. Еще в 2019 году против его детища Trump Organization было начато расследование, которое носило гражданский характер. Речь шла о возможном мошенничестве этой организации, которая завышала стоимость своих активов для получения выгодных кредитов и занижала их, когда речь шла о выплате налогов.

«Мы проинформировали Trump Organization, что наше расследование более не носит гражданский характер, - заявила представитель прокуратуры штата. - Мы расследуем эту организацию в рамках уголовного дела».

Для бывшего президента Трампа это очень неприятное событие. И хотя до сих пор он довольно успешно отражал нападки прокуроров и отказывался посещать их офисы по повесткам, теперь ему не избежать участия в процессе.

Формально Трамп начиная с 2017 года после того, как был избран президентом, прекратил руководить своей бизнес-империей. Но во главе Trump Organization им были поставлены его сыновья - Дональд Трамп-младший и Эрик Трамп. Приведет ли это к тому, что теперь их отец будет пытаться взвалить всю вину за налоговое мошенничество на них?

Опасный поворот для Трампа связан и с тем, что против него в тесной связке стали выступать две инстанции - офис генпрокурора и прокурора Манхеттена Сайруса Венса-младшего. Такая кооперация между генпрокурором штата и прокурором округа достаточно редкое явление в судебной системе Америке. И тем не менее сейчас оно стало реальностью. И оба представителя правоохранительных органов теперь смогут начать обмениваться данными, что сделает антитраповскую операцию намного более сильной, чем прежде. Особенно учитывая то, что в досье могут оказаться десятки других дел, связанных не только с делами Трампа в Нью-Йорке, но и строительством отеля в Чикаго, гольф-клуба в окрестностях Лос-Анджелеса и многими-многими другими.

И если будет доказано, что его рыльце в пуху повсеместно, то ему будет трудно и дальше доказывать, что речь идет о политической вендетте демократов. Хотя привкус последней тоже явно ощущается: и Джеймс и Венс являются демократами. Правда, Верховный суд США, в котором преобладают консерваторы, а нескольких назначил лично Трамп, в 2020 году постановил, что у бывшего президента нет иммунитета против судебного расследования.