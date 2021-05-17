Сахиба Гафарова встретилась с членами группы дружбы Италия-Азербайджан

Как сообщили haqqin.az в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса, заместитель председателя Палаты депутатов Этторе Розато отметил большое значение, придаваемое его страной развитию отношений с Азербайджаном. Он также поделился своими впечатлениями от поездки в Азербайджан сразу после окончания Отечественной войны и выразил удовлетворение положительной динамикой прогресса связей между законодательными органами двух стран.

В свою очередь председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова высоко оценила как деятельность групп дружбы двух парламентов, так и уровень сотрудничества между ними.

Сахиба Гафарова заметила во время беседы, что в прошедшем году Азербайджан освободил собственные земли, ранее оккупированные Арменией, и восстановил свою территориальную целостность. Однако, хоть конфликт и устранён, армянская сторона не желает отойти от своей неконструктивной позиции, отказывается представить карты минных полей. А также, пытаясь представить отправленных на территорию Азербайджана уже после Трехстороннего заявления от 10 ноября террористов «военнопленными» в глазах мировой общественности, Армения старается отвлечь внимание от основных вопросов, отражённых в данном заявлении.

Сахиба Гафарова отметила, что в течение длившейся почти тридцать лет оккупации Армения уничтожила находившиеся на азербайджанских территориях города и сёла, а также материальное наследие, памятники культуры и истории, природные памятники; вся имевшаяся там инфраструктура была разрушена. Сегодня изгнанные с родных мест вынужденные переселенцы с нетерпением ждут дня, когда смогут вернуться домой, а для этого на освобождённых от оккупации землях дан старт большой строительной и восстановительной работе.

Член Палаты депутатов Италии и руководитель Ассоциации дружбы Италия-Азербайджан Россана Болди, руководитель группы дружбы Италия-Азербайджан Стефано Лучиди, руководитель межпарламентской рабочей группы Азербайджан-Италия Азер Керимли и депутат Милли Меджлиса Эльдар Гулиев также выступили на встрече.