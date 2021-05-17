Ученые предупредили о неизбежной катастрофе на Земле

Ученые из Потсдамского института изучения климатических изменений предупредили о неизбежности катастрофы на Земле. Пресс-релиз исследования опубликован на сайте Phys.org.

Специалисты изучили более 400 климатических сценариев, из которых только 50 позволят избежать повышения температуры на планете выше 1,5 градуса по Цельсию. По расчетам экспертов, такое потепление приведет к экологическому коллапсу.

Только 20 из этих сценариев предлагают реалистичные варианты смягчения последствий глобального потепления. Среди способов предотвратить катастрофу ученые, в частности, называют снижение доли углерода в атмосфере Земли и масштабную посадку деревьев. Однако исследователи предупредили, что эти меры будет сложно претворить в жизнь, поэтому риск повышения температуры очень велик.

Ученые признают, что сократить выбросы в атмосферу будет трудно не только в техническом отношении, но и в политическом. Это потребует беспрецедентного изменения образа жизни людей, а также международного сотрудничества.

При этом он убежден, что сдерживание глобального потепления стоит приложенных усилий, поскольку позволит человечеству обеспечить себе безопасное будущее на Земле.