Представлена новая Windows

Microsoft выпустила новую версию Windows 10. Об этом сообщается в блоге на сайте компании, пишет «Лента.ру».

Представленная версия операционной системы получила название 21H1 или May 2021 Update. ОС не отличается большим наличием новых функций, однако в компании уверяют, что инженерами была проделана серьезная работа. Апдейт 21H1 включает в себя улучшения производительности и безопасности.

По словам представителя корпорации, разработчики ОС ориентировались на отзывы пользователей.

При этом в компании заметили, что доступ к Windows 10 21H1 ограничен, чтобы развертывание системы прошло плавно и без инцидентов. Также пользователям рекомендовали проверить, подходит ли их компьютер для новой версии ОС.