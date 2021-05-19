Самир Абасов: «Я до последнего верил, что «Нефтчи» забьет и станет чемпионом»

«Всех поздравляю! Поздравляю наших болельщиков, что поддерживали нас, - говорит Самир Абасов. - Этого чемпионства могло и не быть. Но мы показали, что мы на правильном пути. Возможно, кому-то не понравилась наша сегодняшняя игра. Но нам нужен опыт, чтобы показывать определенный уровень игры.

Все внесли свой вклад в нашу сегодняшнюю победу!

Хочу отметить «Карабах». Они сделали многое. Их работа перед глазами. Теперь и мы, и «Карабах» будем представлять Азербайджан в еврокубках. Всех люблю и уважаю в стане «Карабаха» – Гурбана Гурбанова, Эльчина Рахманова, Заура Тагизаде…

Тут нет противостояния между мною и Гурбаном. Здесь соперничество между клубами. Если бы меня не было, то был бы кто-то другой.

«Карабах» - образцовый клуб. Не только для Азербайджана, но, возможно, и для каких-то других стран.

Теперь нас ждет Лига чемпионов. Но пока мы не говорили об этом с руководством. Были общие планы. А сейчас уже будем подробно обсуждать подготовку. Лига чемпионов - абсолютно отличается от других евротурниров. Постараемся достойно представить Азербайджан. Я все сделаю для этого как главный тренер.

Пенальти в наши ворота? Я не хочу бросать тень на нашу победу. Я пока не видел этих моментов. Посмотрю позже. Если есть пенальти, то я посмотрю и завтра скажу. В эпизоде с Хайме Ромеро я думаю не стоит говорить о пенальти.

Сегодня если я сделал половину работу, то остальную часть сделали футболисты, которые поверили в себя.

Сегодня команды опасались друг друга. Мы не хотели давать им пустоты и не собирались открываться. «Карабах» может прижать соперника. Во втором тайме в конце я кое-что изменил, мы пошли вперед. Но я до последнего верил, что мы забьем и выиграем».