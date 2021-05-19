Эрдоган заявил, что выступит с «важным посланием для всего мира»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что 20 июля посетит Турецкую Республику Северного Кипра, откуда выступит с «важным посланиями для Северного Кипра и всего мира». Об этом сообщает Anadolu.

«Послания, которое я озвучу на Северном Кипре, будут касаться не только острова, но и всего мира. Если вы не проявляете решимость, то вас никто не будет воспринимать всерьез», - сказал турецкий лидер, отвечая на вопросы представителей турецкой молодежи.

«Мы получаем хорошие вести из Восточного Средиземноморья, не удивляйтесь, если мы сообщим вам новости о нефти и природном газе», - отметил глава турецкого государства, комментируя ситуацию в регионе.