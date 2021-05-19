Гурбан Гурбанов после потери чемпионского титула: «Мы должны научиться проигрывать»

«Поздравляю «Нефтчи»! Они очень хотели стать чемпионами и добились своего. Поздравляю и своих игроков. От них постоянно ждут побед. Это сильно давило на них.

Долгие годы мы упорно трудимся. В этот раз будем играть не в Лиге чемпионов, а в Лиге конференций. Это тоже европейский опыт. Каждая игра для нас – опыт. Это будет новый турнир. Будет интересно сыграть в нем. Сейчас надо отдохнуть. Сборники поедут в сборные, потом смогут восстановиться. Будем пытаться показать хорошие результаты в Лиге конференций.

Были ли пенальти в ворота «Нефтчи»? Кому как выгодно, тот так и говорит (улыбается). В первом эпизоде был пенальти, на мой взгляд. Во втором, когда мяч попал в руку, вряд ли. Понятно, что я говорю так, а у Самира Абасова иное мнение.

Мы постарались сделать все возможное для победы. Сейчас можем сказать, что были проблемы с составом. Но тем не менее старались делать все от нас зависящее для чемпионства.

Я сказал ребятам после игры: мы должны научиться проигрывать. Если не научимся, то не сможем двигаться вверх. Все команды играют против нас с особым настроем. Но при этом по многим статистическим данным мы в этом сезоне были лучше, чем раньше.

Махир Эмрели покинет команду, скорее всего. У него контракт завершается. Будет нелегко найти игрока на его позицию.

Не обидно ли проиграть чемпионат в сезон освобождения оккупированных земель? Сейчас мне даже легче, я спокоен. Когда наши земли были у врага, то тогда я относился к этому иначе. Возможно, был страх, боязнь чего-то… Сейчас этого нет, так как мы вернули наши земли. Это для нас большая победа! Каждый наш легионер знает, что Карабах – это Азербайджан! Теперь они в этом окончательно убедились.

Сделаем изменения, постараемся в будущем вновь стать чемпионами. От нас ушли много игроков. И у больших клубов после нескольких лет на вершине бывают спады.

Пока нам рано ехать в Агдам. Там будут восстановительные работы. Когда они закончатся, когда там будет стадион, то почему бы нам там не сыграть. Мы готовы к этому всегда».