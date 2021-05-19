Депутат Фазиль Мустафа отвечает журналистам-мракобесам: «Кто сказал, что в Шуше или Лачине нельзя пить водку?»

«Самая странная логика суждений только у нас, в Азербайджане. А в последние дни в нескольких оценках самую ошибочную позицию занимают посредственные журналисты, занимающиеся разжиганием мракобесия в социальной сети, которое имеет привычку обвинять, не читая текста информации», - пишет в своей статье депутат Милли Меджлиса Фазиль Мустафа, выражая свое отношение к «сенсационным расследованиям» желтых СМИ, обвинивших депутата Милли Меджлиса от Лачинского района Махира Аббасзаде и пресс-секретаря Госкомитета по делам беженцам Ибрагима Мирзоева и других официальных лиц в участие в застолье у родника в освобожденном Лачинском районе. Некоторые журналисты и хостеры в соцсетях расценили действия чиновников, как неуважение памяти шехидов.

Депутат называет действия журналистов – откровенным мракобесием: «Присмотритесь внимательно, якобы депутат и правительственный чиновник сначала в роднике, названном в честь шехида, охладили водку, а потом её распили. Первым шагом в направлении неуважения к имени шехида является именно распространение таких новостей. Всякий, кто меня знает, в курсе моего негативного отношения к алкоголю. Однако из опубликованных фотографий неясно, был ли сам факт охлаждения и распития водки.

Может быть, и был, но тот, кто распространяет эту новость, должен представить убедительные тому доказательства. Это то, что касается фактической стороны вопроса. С правовой же точки зрения, есть ли запрет на распитие алкоголя при посещении освобожденных территорий?

Шуша – город, освобожденный ценой крови наших шехидов. Перед некоторыми из гостей, на днях побывавших там, были пиво либо другие алкогольные напитки. Это было видно из опубликованных фотографий. А кто-то совершал в мечети праздничный намаз. В таком случае вы бы написали, что в городе, освобожденном кровью шехидов, такие-то распивали спиртное? Что это за логика, что за причитания, что за дешевая манипуляция шехидами?

А что бы вы сказали, если бы верующий помыл ноги, совершая омовение в роднике имени шехида? Что может быть лучше такого заголовка для невежественного человека, мракобеса: «Такой-то чиновник помыл ноги, совершая омовение в роднике имени шехида».

Таким образом, в такой вот форме наша посредственная журналистика реализует один из методов превращения депутата или чиновника в мишень для безответственных людей».