Британский министр экспорта едет в Баку

Министр экспорта Департамента международной торговли Великобритании и представитель госсекретаря в парламенте Грэхэм Стюарт прибывает в Азербайджан с трехдневным визитом в целях усиления торговых и экономических связей между двумя странами. Об этом сообщает Trend со ссылкой на посольство Великобритании в Азербайджане.

Согласно сообщению, в рамках визита, который начнется 20 мая, будут обсуждены возможности сотрудничества в области возобновляемых источников энергии, продемонстрирована поддержка Соединенным Королевством экономической диверсификации и энергетического перехода Азербайджана.

В ходе визита британский министр проведет встречи с министрами энергетики, экономики, транспорта, связи и высоких технологий, экологии и природных ресурсов в целях обсуждения будущего сотрудничества с Азербайджаном по диверсификации экономики и переходу на возобновляемые источники энергии.

Кроме того, британский министр примет участие в 4-м заседании Совместной межправительственной комиссии между правительствами Соединенного Королевства и Азербайджана и в открытии новосозданной в Азербайджане Британской торгово-промышленной палаты.