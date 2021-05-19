Аяз Муталибов: «Русские генералы обещали освободить Шушу. Но стремившиеся к власти не позволили...»

«В 1992 году у меня было несколько встреч с высокопоставленными российскими военными. Они дали конкретные обещания по очистке Ходжалы и Шуши от армянских вооруженных формирований». Об этом в интервью азербайджанским журналистам заявил экс- президент Азербайджана Аяз Муталибов.

По словам Муталибова, он поверил в искренность заверений российских генералов на фоне определенных их интересов: «Просто стремившиеся к власти известные силы не позволили освободить наши земли».

Экс-президент Азербайджана отметил, что в период Карабахской войны такие инициативы были.

«Да, с командованием российской армии в Азербайджане проводилась определенная работа, связанная с освобождением и Ходжалы, и Шуши. Конкретных дат и мест не помню», - сказал А.Муталибов.