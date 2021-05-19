Эксперт назвал способы спасти планшет и смартфон от перегрева

Директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Кувиков рассказал, как охладить планшет или смартфон в случае перегрева. Об этом сообщает «РИА Новости».

По словам эксперта, электронное устройство может нагреваться по разным причинам, в том числе перегрев может быть вызван работой вредоносного программного обеспечения. Кувиков посоветовал в случае перегрева устройства не пытаться быстро его охладить, так как это может нанести еще больший вред.

«Лучше спрячьте гаджет в прохладное место, снимите чехол и позвольте ему самостоятельно остыть. Выключите все ненужные приложения и отключите мобильный интернет. На всякий случай просканируйте гаджет антивирусом: перегрев может быть вызван и работой скрытого вредоносного ПО», — сказал он.

Также Кувиков рассказал, что устройство может нагреваться под воздействием внешних высоких температур.

Кувиков рекомендовал не держать телефон под прямыми солнечными лучами, а при температуре больше 35 градусов тепла и вовсе отказаться от пользования устройством. Кроме того, эксперт посоветовал не носить плотные чехлы на устройстве, так как это мешает циркуляции воздуха и приводит к перегреву. Для предотвращения нагревания планшета или смартфона можно также снизить количество используемых приложений.

«Заранее отрегулируйте внутренние настройки: сократите уровень яркости экрана, выключите Bluetooth и GPS, отмените автоматическое обновление приложений, — эти действия не только уберегут ваш гаджет, но и позволят ему медленнее разряжаться», — добавил он.