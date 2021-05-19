Израиль уничтожил пусковые установки и системы ПВО ХАМАС

ВВС Израиля уничтожили пусковые установки и объекты ПВО ХАМАС. Об этом сообщила пресс-служба израильской армии.

"За последние 24 часа ЦАХАЛ поразил большое количество многоствольных пусковых установок, из которых планировалось обстреливать территорию Израиля, а также объекты ПВО террористической организации ХАМАС", - говорится в сообщении военных.

Ранее в среду сообщалось, что в рамках совместной операции между ШАБАК (общая служба безопасности Израиля) и ЦАХАЛ ВВС Израиля уничтожили потайную квартиру в городе Газе, которую ХАМАС использовало в качестве оперативного центра для кибератак на израильские объекты. В квартире были убиты трое членов движения.