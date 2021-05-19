Эльнур Эминоглы, автор haqqin.az 02:25

В Азербайджане с особой чувствительностью, если не сказать, ранимостью воспринимают любое сообщение о связях тех или иных кругов иранского общества с Арменией, и тем более с карабахскими сепаратистами. И вопрос не только в этноконфессиональной идентичности, едином историко-культурном наследии, духовном мировосприятии и переплетенных в одно целое нравственно-религиозных традициях. Вопрос и в схожем, исходя из религиозных традиций, понимании и философском осмыслении справедливости в нашей жизни. Ведь иранское государство небезразлично к разбитым судьбам бедствующих исламских народов на всем бесконечном большом Востоке. Каждый вызов мусульманам в той или иной горячей точке планеты, вне зависимости от исповедуемой доктрины-фикха, иранские общественно-политические силы воспринимают как брошенный вызов устоям иранского государства. И одним из немногих и необъяснимых исключений в восточной политике неоднородных иранских политических сил является судьба братского и соседнего Азербайджана. Судьба страны шиитов-мусульман, столкнувшейся с первых дней обретения государственности с подлым, изворотливым, опасным и агрессивным армянским милитаризмом.

Несколько дней назад видный представитель иранской консервативной элиты, лидер фракции «силовиков» в иранском парламенте доктор Моджтаба Зоннур выразил невероятное единодушие с армянским военно-политическим реваншизмом, обвинив братский и мусульманский Азербайджан в нарушении целостности государства с фашистской идеологией, преследующей ярко выраженную цель физического истребления мусульман в Карабахе. Более того, шиитский проповедник из Кума объявил границу Ирана с Арменией, избравшей пресловутый «христианский национализм» своим господствующим мировоззрением, приоритетной частью стратегических интересов исламского государства. Конечно же, выступление одного, пусть и авторитетного в иранской элите политика может не выражать общего умонастроения всей верхушки иранского истеблишмента. В конце концов, иранская политическая система – уникальное воплощение исламского либерализма, новой политической культуры, проникнутой передовой парламентской демократией. Возможно, Зоннур выражал личную позицию. Но наряду с отчаянными антиазербайджанскими призывами главы комитета по национальной безопасности и внешней политике в азербайджанском и армянском сегментах соцсетей бурно обсуждают интенсивное передвижение грузовых автомобилей из Ирана в Армению и, по некоторой информации, далее в Карабах.

В Азербайджане общественные институты не располагают достоверной информацией о маршрутах и характере грузов, поступающих из Ирана в Армению и часть Карабаха, контролируемую российскими миротворцами. Принимая во внимание тесное и активное экономическое сотрудничество Ирана с Арменией, ведь Армения долгие годы служит Тегерану неким коридором для обхода западных санкций, довольно сложно комментировать распространенную, весьма настораживающую информацию о военном характере этих грузов. Хотя в период карабахской войны в соцсетях неоднократно тиражировались видеоматериалы о перевозке военной техники из Ирана в Армению. И попытка экстренного экспорта вооружений (судя по видеоматериалам) для нужд армии, обращенной в бегство азербайджанскими мусульманами, вызвала громкий протест в населенных азербайджанцами иранских городах. К тому же, еще за несколько месяцев до начала второй карабахской войны haqqin.az подробно писал о курсировавших из Ирана в Карабах грузовых автомобилях. И мы допускали в этих публикациях вероятность поставки в Армению и Карабах военной техники. В свете распространенной информации и видеокадров об интенсивном передвижении грузовых автомобилей из Ирана в Армению особое внимание вызвала и встреча министра дорог и градостроительства Ирана Мохаммада Эслами с послом Армении в Тегеране Арташесом Туманяном. На этой встрече, судя по пресс-релизу посольства Армении в Иране, посол открыто заявил, что правительство Пашиняна «рассчитывает на поддержку дружественного Ирана с целью предотвращения провокационных действий Азербайджана».