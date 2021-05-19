Американская компания Pfizer разрабатывает новую версию своей вакцины от коронавируса, которую можно будет хранить до полугода при более высоких температурах. Об этом в среду заявил генеральный директор Pfizer Альберт Бурла новостному порталу Axios.

"Мы прямо сейчас работаем над новой версией вакцины, - сказал Бурла. - И эту вакцину можно будет хранить до шести месяцев в обычной морозильной камере". Бурла добавил, что компания представит разработку в скором времени.

Вакцина, разработанная Pfizer и немецкой компанией BioNTech, может храниться при температуре от минус 60 до минус 80 градусов Цельсия в течение шести месяцев.