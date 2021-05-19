Итак, «Нефтчи» стал чемпионом и представит Азербайджан в Лиге чемпионов. « Карабах » и «Сумгаит» сыграют в новом турнире УЕФА – Лиге конференций. К ним в этом соревновании в зависимости от результата финала Кубка Азербайджана присоединится либо «Кешля», либо «Зиря».

«Нефтчи» стартует в Лиге чемпионов с 1-го квалификационного раунда. Жеребьевка должна состояться 15 июня, а игры 1-го этапа – 6/7 и 13/14 июля.

Уже известно, что «Нефтчи» из-за низкого рейтинга (5 баллов) будет среди «несеяных» команд. На данный момент определены 13 из 17 потенциальных соперников. Это – «Динамо» (Загреб, Хорватия), «Олимпиакос» (Греция), «Црвена Звезда» (Сербия), «Лудогорец» (Болгария), «Мальме» (Швеция), «Клуж» (Румыния), «Легия» (Польша), «Шериф» (Молдова), «Ференцварош» (Венгрия), «Шкендия» (Северная Македония), «Слован» (Словакия), «Динамо» (Тбилиси, Грузия) и «Жальгирис» (Литва).

Стоит сказать, что «Олимпиакос» и «Ференцварош» в нынешнем сезоне играли на групповой стадии Лиги чемпионов, а загребское «Динамо» пробилось в четвертьфинал Лиги Европы.

«Нефтчи» для попадания в групповую стадию Лиги чемпионов, нужно пройти четыре раунда. Если новоявленный чемпион Азербайджана проиграет в 1-м квалификационном раунде Лиги чемпионов, то отправится во 2-й раунд Лиги конференций. Там для попадания в группу, необходимо будет пройти три раунда.

Если «Нефтчи» вылетит со 2-го раунда Лиги чемпионов, то окажется в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы и должен будет проходить два этапа, чтобы сыграть в группе.

Вылет в 3-м раунде Лиги чемпионов отправит «Нефтчи» в раунд плей-офф Лиги Европы, то есть в последнюю стадию квалификации.

Наконец, если бакинский клуб дойдет до раунда плей-офф Лиги чемпионов и проиграет там, то попадет в группу Лиги Европы.

Надо также добавить, что в случае поражения в 3-м раунде Лиги Европы наша команда отправится в плей-офф Лиги конференций, а если «Нефтчи» уступит в раунде плей-офф Лиги Европы, то сыграет в группе Лиги конференций.

В Лиге конференций все три наших клуба начнут выступление со 2-го квалификационного раунда. «Карабах» точно будет среди «сеяных». На этой стадии выступят 90 клубов, и потенциальные соперники пока не определены. Матчи 2-го раунда Лиги конференций пройдут 22 и 29 июля.