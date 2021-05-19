По Израилю выпущено свыше четырех тысяч ракет

Около 4070 ракет выпущены из сектора Газа по Израилю с начала обострения, 610 из них упали внутри анклава, сообщила пресс-служба армии Израиля.

"По состоянию на 07:00 начала операции "Страж стен" зафиксированы пуски около 4070 ракет из сектора Газа по территории Израиля, из них примерно 610 – неудачные, ракеты упали внутри сектора Газа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что доля ракет, перехваченных системой ПРО "Железный купол", составляет примерно 90%.