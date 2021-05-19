США призвали Израиль поскорее завершить операцию против палестинских радикалов

Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил министра иностранных дел Израиля Габи Ашкенази, что Вашингтон ожидает скорейшего завершения израильской военной операции против палестинских радикалов.

Как сообщает портал Axios со ссылкой на источники, Блинкен уведомил израильского коллегу, что американская сторона блокирует инициативу Франции в Совете Безопасности ООН о прекращении огня между Израилем и сектором Газа. При этом госсекретарь подчеркнул, что Вашингтон «не может продолжать поддерживать Израиль публично и дипломатически».

Глава израильского МИД в свою очередь сообщил Блинкену, что для завершения операции потребуется еще несколько дней.