В Азербайджане могут ослабить масочный режим

Обязательное условие ношения защитных масок от коронавируса на открытом воздухе может быть отменено в ближайшее время, заявила руководитель департамента профилактики и контроля болезней Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Ягут Гараева.

Она сообщила, что на этот счет готовятся правила. «О некоторых решениях по маскам будет объявлено в ближайшее время, и они связаны с использованием их на открытом воздухе. Рекомендую дождаться официальной информации», - сказала Гараева.

Обязательный масочный режим действует в Азербайджане с 1 июня 2020 года. Штраф за отсутствие маски составляет 100 манатов.