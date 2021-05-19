Государственное агентство по надзору за безопасностью в строительстве Министерства по чрезвычайным ситуациям продолжает выполнять возложенные на него задачи по обеспечению безопасности в строительстве, сообщили haqqın.az в пресс-службе МЧС.

Специалистами агентства был выявлен факт незаконного строительства нежилого объекта на земельном участке, расположенном на 91-м км дороги Баку - Шемаха в городе Гобустан.

В результате совместных мероприятий, проведенных Государственным агентством по надзору за безопасностью в строительстве МЧС и Исполнительной властью Гобустанского района, незаконные строительные работы были приостановлены, а объект взят под контроль.

Кроме того, специалистами агентства был выявлен факт строительства гражданином без соответствующих документов нежилого объекта на улице Гуртулуш в городе Джалилабад.

В результате мероприятий, проводимых Государственным агентством по надзору за безопасностью в строительстве, незаконные строительные работы были приостановлены, а объект взят под контроль.