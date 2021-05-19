Mega Millions опять сделали это – на кону лотереи США $515 миллионов! Следующий тираж уже в эту пятницу!

Задумайтесь, как бы вы провели эти выходные, если бы узнали, что джекпот Мега Миллионов на сумму $515 миллионов теперь ваш? Американская лотерея Mega Millions разыграет $515 миллионов долларов в эту пятницу . Все участники этого тиража, в том числе граждане Азербайджана, получат равные шансы на выигрыш этого астрономического лотерейного приза.

Что бы вы сделали, если бы вам удалось сорвать мегаджекпот лотереи Mega Millions США?

В эти выходные американская лотерея Mega Millions разыграет невероятный джекпот на $515 миллионов, на сегодняшний день это крупнейший лотерейный приз в мире.

Вы можете подумать, что участие в крупнейшей лотерее Америки ограничено для жителей США, но благодаря первому в мире лотерейному сервису smartlottoshop.com (спецсайт бренда TheLotter) вы можете официально приобрести настоящие лотерейные билеты Mega Millions из Азербайджана.

Так как это работает?

Официальные билеты лотереи Mega Millions можно приобрести на сайте smartlottoshop.com (спецсайт бренда TheLotter), ведущем в мире сервисе по продаже официальных билетов лотерей мира.

“В соответствии с правилами лотереи Mega Millions, вам не нужно быть американским гражданином, чтобы принимать участие в тиражах американских лотерей”, - объясняет Адриан Коореманс, представитель пресс-службы сайта.

Как только вы закажете ваши лотерейные билеты онлайн, представитель сервиса приобретет билеты от вашего имени. Билеты отсканируют и загрузят в ваш личный аккаунт до начала проведения тиража, гарантируя ваше право собственности на приобретенные вами билеты!

Напомним основные моменты:

Джекпот Мега Миллионов достиг $515 млн . Ближайший тираж пройдет в пятницу, 21 мая .

. Ближайший тираж пройдет в пятницу, . Для вашего удобства сервис запустил спецсайт smartlottoshop.com, на котором граждане Азербайджана могут приобрести билет, содержащий всего одно поле, по минимальной цене €4,15!

Находясь в любой точке мира, вы можете официально принять участие в тираже!

Законно ли играть в американские лотереи из-за рубежа?

Алекс Гальвес, юрист и иммиграционный эксперт в США, подчеркивает, что каждый может участвовать и выигрывать призы американских лотерей, включая Mega Millions: «Вам не обязательно быть резидентом, чтобы получить лотерейный джекпот, потому что для правительства США важно, чтобы налоги уплачивались, и для этого не требуется номер социального страхования».

Расс Лопес, заместитель директора по связям с общественностью Калифорнийской лотереи, добавляет: «Даже человек без документов может купить билет и получить приз, если он выиграет в Mega Millions, ему не обязательно быть гражданином, потому что необходимо иметь в виду, что ни один закон в Соединенных Штатах не запрещает иностранцу выигрывать в лотерею».