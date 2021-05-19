Иранский Меджлис пошел вразнос по горячим следам
Вчера 200 членов иранского парламента выступили с заявлением о том, что либо 100%-ное снятие всех санкций со стороны США разом, либо никакой сделки. «Парламент решительно сопротивляется любому ущербу, нанесенному ядерной отрасли, и подчеркивает важность продвижения ядерной программы в соответствии с законными обязанностями парламента», - говорится в заявлении.
Консервативное большинство в иранском Меджлисе откровенно «понесло». Сначала громкое антиазербайджанское заявление Моджтабы Зоннура, председателя комитета по национальной безопасности и внешней политике. И вот – новый поворот в истории с возобновлением ядерной сделки. Который означает только одно – в ближайшее время, то есть при Роухани, её не будет.
Подоплёка очевидна – консерваторам сделка не нужна потому, что рейтинг реформаторов, её заключивших, моментально взлетит. Роухани потому и выиграл второй срок, что была Вена-2015 и жила ещё надежда иранцев на экономический рост. Консервативному лагерю такой расклад как ножом по горлу. К тому же, нужно продемонстрировать населению свою несгибаемость и твёрдость в отстаивании иранских интересов на международной арене.
А потому сделки в ближайшее время не будет, только торг, торг и ещё раз торг. Реформаторов это ставит на грань политического выживания. Но и со стороны Байдена они понимания не встретят. Их судьба на фоне возможных внутриполитических осложнений из-за поспешно заключенного соглашения для администрации Байдена сущий пустяк, можно и не принимать в расчёт. «Все они там, в Тегеране, одним миром мазаны, - рассуждают в Белом доме. – Нет смысла там кому-то помогать с расчётом на длительную перспективу».
Иранское руководство это тоже понимает – а потому риторика становится всё жёстче, и не только в отношениях с США. Единственные, кто радуется такому развитию событий, – нефтяная и газовая отрасли. Иранской нефти и газа на международных рынках в ближайшее время больше не станет, цены не обвалятся.
Но дело в том, что сделка по ядерной программе – больше нефти и больше американо-иранских отношений. В варианте, который был подписан в 2015 году, она могла стать ещё и серьёзной опорой системы региональной безопасности на Большом Ближнем Востоке. Поскольку Иран, занятый перезагрузкой своей экономики, – это совсем не то, что Иран, от безвыходности продвигающий «ось сопротивления» и живущий идеологией «пушки вместо масла».
Но, как в данном случае, политика опять взяла верх. Сделка вновь отодвигается на неопределённое время. Вплоть до того, что многие сейчас задаются вопросом: а состоится ли она вообще в случае, если на предстоящих президентских выборах победят консерваторы? Нет сомнений, что состоится. И среди консерваторов у неё не меньше сторонников, чем среди реформаторов.
Принципиальное разногласие между ними в том, как далеко нужно пойти на уступки Америке. Для Байдена, кстати, этот вопрос также крайне принципиален. И Тегерану, и Вашингтону из процесса заключения сделки необходимо выйти победителями. Дело это крайне сложное – а потому остальному миру остаётся только выжидать…