Операция полиции в Хызы: изъяты оружие и наркотики фото
Жителя Хызы задержали с оружием и наркотиками. Как сообщили haqqın.az в ширванской региональной группе пресс-службы МВД, сотрудники Хызинского районного отдела полиции на основании полученной информации провели оперативные мероприятия.
Согласно информации, сотрудники полиции по подозрению в незаконном обороте наркотических средств и хранении оружия и боеприпасов задержали жителя поселка Шорабад Мехмана Ахундова.
При личном досмотре у него был обнаружен и изъят героин, а в доме - обрез.
По данному факту проводится расследование.