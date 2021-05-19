«Ведутся трехсторонние переговоры между Арменией, Россией и Азербайджаном. Те решения, по которым с международными партнерами достигнуты предварительные договоренности, на 100% соответствуют интересам Армении, и если Азербайджан выполнит эти договоренности, и на тех условиях, которые мы обговорили, да, я этот документ подпишу», - заявил Пашинян на заседании правительства.

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил в четверг, что собирается подписать новый документ по итогам трехсторонних переговоров с участием РФ и Азербайджана.

При этом он добавил, что сейчас не публикует текст документа, так как переговоры все еще идут и некорректно обнародовать рабочий документ.

Напомним, что накануне экс-посол Армении в Ватикане и зять экс-президента Сержа Саргсяна Микаэл Минасян обвинив действующего премьер-министра в национальном предательстве, заявил о том, работы над новым заявлением по демаркации границ между Арменией и Азербайджаном завершены, и вскоре оно будет опубликовано.

По его словам, и.о. премьер-министра Никол Пашинян дал такие обещания президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, о которых не знает даже вице-премьер Мгер Григорян, представляющий Армению в трехсторонней комиссии.

Минасян заверяет, что Пашинян обещал провести окончательную демаркацию весной, а также предоставить коридор через Сюник (Зангезур), однако не может сдержать слова из-за назначенных на 20 июня выборов.

По словам Минасяна, в соответствии с новым заявлением, будет создана комиссия, которая установит правила игры для новой и окончательной демаркации между Арменией и Азербайджаном. Демаркация будет основана на трех принципах: картах СССР, географической целесообразности и реальной картине на момент демаркации.

«Последний принцип будет иметь крайне неблагоприятные последствия для Армении, поскольку очевидно, что Азербайджан будет решать, в каком случае какой из принципов применять», - отметил Минасян.