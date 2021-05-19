Министерство труда и социальной защиты населения в марте этого года начало предоставлять инвалидам кресло-коляски с электроприводом. За последние два месяца лицам с ограниченными возможностями была предоставлена 71 инвалидная коляска, в настоящее время этот процесс продолжается, сообщили haqqın.az в пресс-службе Минтруда.

Инвалидные кресла производства турецкой компании Wollex работают с помощью электродвигателя, имеют возможность двигаться при 12-градусной посадке. Управляются они джойстиком, на нем расположен рычаг управления для удобства пациента, кнопка звукового оповещения, 5-ступенчатая кнопка регулировки уровня скорости. При полном обеспечении энергией можно преодолеть расстояние до 20 км. Коляска дает инвалидам возможность свободно передвигаться без посторонней помощи.

С начала этого года Минтруда обеспечило реабилитационными средствами 528 человек.