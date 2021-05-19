Министры обороны Азербайджана и Беларуси осмотрели «Полонезы» и воинские части фото; видео
Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и находящийся с официальным визитом в нашей стране министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Виктор Хренин посетили несколько воинских частей.
Как сообщает пресс-служба оборонного ведомства, сначала гости возложили цветы к установленному на территории воинской части памятнику общенациональному лидеру азербайджанского народа Гейдару Алиеву, почтив его память.
После министры обороны посетили штаб воинской части. Генерал-лейтенант В.Хренин оставил запись в Книге почетных гостей. Затем министры ознакомились с военной инфраструктурой, административными, служебными помещениями и сооружениями, а также казармой, столовой и военной техникой. Министрам была предоставлена подробная информация об условиях, созданных для выполнения личным составом своих боевых и служебных обязанностей.
Затем была посещена воинская часть, где расположены оперативно-тактические ракетные комплексы «Полонез». Министрам обороны было доложено о службе войск, боеготовности воинской части и выполнении поставленных задач. В ходе посещения министры были проинформированы о качественно высоких социально-бытовых условиях для личного состава воинской части, а также ознакомились с созданной здесь военной инфраструктурой. Затем были осмотрены здание штаба, казарма и столовая.
В заключение министры обороны посетили парк хранения оперативно-тактических ракетных комплексов «Полонез», склад хранения боевых ракет и центр технического обслуживания.