В Азербайджане может быть снято ограничение в связи с проведением свадеб и других церемоний, подготавливаются соответствующие правила. Об этом заявила журналистам глава департамента по профилактике и контролю заболеваний Объединения по управлению территориальными медицинскими объединениями (TƏBİB) Ягут Гараева.

По словам Гараевой, необходимо дождаться официальной информации: «В целом граждан беспокоят многие вопросы, связанные с проведением празднеств, торжеств и других церемоний, где участвует большое количество людей. Все эти вопросы обсуждаются, подготавливаются предложения, о которых будет проинформирована общественность».