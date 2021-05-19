Пашинян поддержал идею делимитации границ с Азербайджаном

Уточнение границ нужно как Азербайджану, так и Армении, заявил на заседании армянского правительства исполняющий обязанности премьер-министра страны Никол Пашинян, сообщают армянские СМИ.

"Для нас важна стабилизация региона. Уточнение границ насколько нужно Азербайджану, настолько и Армении. Уточнение границ, их констатация и на каком-то этапе демаркация и делимитация - важная гарантия безопасности", - сказал Пашинян.

По его словам, это не легкий процесс.

"В нашем регионе нет страны, которая завершила этот процесс", - отметил глава армянского правительства. Пашинян добавил, что в идеале охраной госграницы должны заниматься пограничники, а армейским подразделениям следует отойти в места постоянной дислокации.

Он добавил, что одним из приоритетов правительства является также открытие региональных коммуникаций.