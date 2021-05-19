МИД: Индия 30 лет молчала об оккупации территории Азерпбайджана

«Именно Армения нарушает международно признанные границы Азербайджана. Азербайджан лишь восстанавливает свои международно признанные границы. Азербайджан продолжает укреплять систему охраны границ в рамках своей территориальной целостности, и этот процесс осуществляется на основе карт, имеющихся у каждой стороны и определяющих линию границы между Арменией и Азербайджаном. В последние месяцы между сторонами возникли разногласия по пограничным вопросам, все из которых были разрешены путем переговоров между сторонами трехстороннего заявления». Об этом сказала глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя слова официального представителя МИД Индии в связи с последними событиями на армяно-азербайджанской границе.

Абдуллаева отметила, что основной причиной пограничных проблем является незаконная оккупация территорий Азербайджана Арменией до ноября 2020 года.

«Очень странно, что МИД Индии, который последние 30 лет не призывал к выводу армянских оккупационных сил с территории Азербайджана, сейчас говорит об отводе войск. Понятно, что это последнее заявление было сделано без тщательного исследования различных аспектов вопроса. Азербайджан всегда призывал и призывает к суверенитету, территориальной целостности и нерушимости своих международно признанных границ. Мы считаем, что взаимное уважение и строгое соблюдение этих принципов - единственный способ разрешить любой спор и установить добрососедские отношения в полном смысле этого слова.

Как нынешний председатель Движения неприсоединения Азербайджан определил продвижение принципов Бандунга в качестве одного из приоритетов своего председательства. Эти принципы способствуют развитию справедливости и равенства в международных отношениях и обеспечивают соблюдение норм и принципов международного права. Любая попытка нанести ущерб единству в Движении неприсоединения недопустима», - заявила Абдуллаева.