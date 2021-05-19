20 мая 2021 года министр оборонной промышленности Азербайджанской Республики Мадат Гулиев принял делегацию во главе с министром обороны Республики Беларусь генерал-лейтенантом Виктором Хрениным, находящимся в нашей стране с официальным визитом, сообщили haqqın.az в пресс-службе министерства.

Приветствуя гостей, Мадат Гулиев отметил, что тесные дружеские связи глав государств, основа которых была заложена великим лидером Гейдаром Алиевым, основаны на взаимном уважении и доверии между нашими странами и народами. Азербайджан придает большое значение сотрудничеству с Беларусью по всем направлениям, в том числе в военной сфере.

Было отмечено, что существует большой потенциал для расширения азербайджано-белорусских связей в военно-технической сфере, которые и в дальнейшем будут успешно развиваться.

Министр довел до внимания, что президент Ильхам Алиев в 2005 году выступил с инициативой создания Министерства оборонной промышленности, учитывая то, что ряд стран и иностранных организаций, которые применяют двойные стандарты в отношении Азербайджана и годами закрывали глаза на факт оккупации наших земель, в будущем могут отказаться от продажи оружия нашей стране. Активное использование в ходе боевых действий в 44-дневной Отечественной войне, завершившейся славной победой нашей армии и восстановлением нашей территориальной целостности, ряда видов вооружения и техники производства отечественной военной промышленности, еще раз доказало правильность и своевременность принятого решения, дальновидность главы нашего государства.