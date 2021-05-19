Сотрудники Государственной пограничной службы и Загатальского районного отдела полиции провели оперативные мероприятия по противодействию незаконному обороту наркотических средств и культивированию наркосодержащих растений. Об этом сообщили haqqın.az в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД.

Согласно информации, сотрудники ГПС и полиции обнаружили на территории села Даначи дикорастущие наркосодержащие растения. Были уничтожены 11 000 кустов конопли общим весом 1 600 кг.