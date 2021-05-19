Пашинян: «Нужен стабильный мир в Карабахе. И мы пойдём по этому пути»

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил о готовности окончательно урегулировать конфликт в Нагорном Карабахе, чтобы исключить возникновение новой войны в долгосрочной перспективе. Об этом сообщает Интерфакс.

По его словам, на окончательном разрешении территориальных споров настаивают страны Минской группы ОБСЕ (Россия, Франция, США), полагая, что конфликт может разгореться вновь.

«Это чрезвычайно трудное дело. Для этого нужна политическая воля, способность брать на себя удары, нужен открытый диалог с народом. И мы пойдем по этому пути», — сказал Пашинян.