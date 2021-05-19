Синоптики о погоде на завтра
В пятницу, 21 мая, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается преимущественно без осадков. Прогнозируется умеренный южный ветер, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии.
Температура воздуха на Апшероне ночью составит 15-19 градусов тепла, днем 25-30 градусов тепла, в Баку ночью 17-19 градусов тепла, днем 27-29 градусов тепла.
Атмосферное давление снизится с 762 мм до 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью 60-70%, днем 40-45%.
21 мая в регионах Азербайджана ожидается преимущественно без осадков. Утром местами туман, слабый восточный ветер. Ночью температура воздуха составит 15-20 градусов тепла, днем 31-36 градусов тепла, в горах ночью 11-16 градусов тепла, днем 20-25 градусов тепла.
21 мая на Апшероне ожидаются слабые и умеренные колебания метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.