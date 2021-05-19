Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана продолжает выполнять возложенные на него задачи, в том числе по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, сообщили haqqin.az в министерстве.

На основании звонков, поступивших на горячую линию «112» МЧС, соответствующими структурами министерства за минувшие сутки было осуществлено 54 выезда на тушение пожара, проведены аварийно-спасательные операции в связи с четырьмя случаями пребывания в беспомощном состоянии.

Всего за минувшие сутки были спасены четыре человека, в том числе один человек, которому угрожала опасность утонуть в море в селе Новханы Апшеронского района, был спасен благодаря оперативному вмешательству водолазов-спасателей.