В Нефтчале женщина убила мужа и сожгла его тело

Обгоревшее тело ранее объявленного пропавшим без вести мужчины было найдено в Нефтчалинском районе. Сотрудники районного управления полиции и прокуратуры на основании полученной информации провели оперативные мероприятия, сообщили haqqın.az в пресс-службе МВД.

Согласно информации, 17 мая 2021 года жительница Лерикского района Магеррамова Шахзада Назир гызы, 1960 года рождения, обратилась в сельскую исполнительную власть и сообщила об исчезновении с 11 мая жителя села Ашагы Сурра Нефтчалинского района Аскерова Галиба Джабир оглу, 1956 года рождения, с которым состояла в неофициальном браке.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции и прокуратуры, выяснилось, что пропавший без вести был убит Магеррамовой.

Шахзада Магеррамова созналась в преступлении, сообщив, что после убийства она сожгла тело Галиба Аскерова и закопала во дворе.

Проводится расследование.