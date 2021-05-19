Глава «Азеригаз» в интервью haqqin.az задался вопросом: «Как предотвратить разграбление госимущества?»

Одной из актуальных проблем в сфере обеспечения населения газом на протяжении долгих лет остается вопрос с определением ущерба, вызванного неисправностью счетчика и нелегальным подключением к газораспределительной сети. Действующие законодательные акты не отвечают требованиям регулирования возникающих вопросов и тем самым вызывают недовольство как со стороны ПО «Азеригаз», так и абонентов. Азербайджанские суды буквально завалены жалобами абонентов о начислении крупных сумм денег за использованный газ, а в ПО «Азеригаз» разводят руками и жалуются на многомиллионные убытки, вызванные списанием использованного абонентами газа и техническими расходами на ремонт и замену счетчиков. Окончательное решение вопроса эксперты видят в принятии новых актов, которые бы законодательно определили порядок исчисления убытков. О том, как продвигается работа по принятию новых правил, haqqin.az поговорил с гендиректором ПО «Азеригаз» Русланом Алиевым.

- Отвечают ли действующие законодательные акты в этой области требованиям эффективного регулирования деятельности ПО «Азеригаз»?

- К сожалению, действующее законодательство не отвечает требованиям всестороннего регулирования отношений в данной сфере. Это обстоятельство актуально не только с точки зрения регулирования деятельности объединения, но и с точки зрения обеспечения интересов государства и прав потребителей. Основными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения на местах, являются закон «О газоснабжении» и утвержденные Кабмином Правила пользования газом. Закон был принят 23 года назад, в 1998 году, а Правила - в 2011 году. Закон, имеющий высшую юридическую силу и внесший на сегодняшний день 47 изменений и дополнений, не отвечает требованиям сегодняшнего дня. Например, порядок определения и истребования убытков, причиненных незаконным потреблением (помехи счетчику, внешнее подключение к газовой линии) и имеющих как финансово-экономическое, так и социальное значение, законодательством не предусмотрен.

Несмотря на то, что неисправность счетчика в результате вмешательства выгодна потребителю, относящемуся к категории населения (фиксация показателей ниже реального объема потребления), и в ущерб газораспределителю (ремонт, замена счетчика за счет средств ПО «Азеригаз» и причинение ущерба в результате потери газа), из-за отсутствия в законодательстве механизма определения вины все расходы, понесенные в результате вмешательства по факту незаконного потребления (снятие, транспортировка, ремонт, замена, переустановка счетчика, списание потерянного газа или его стоимости и т.д.), необоснованно должны покрываться со стороны ПО.

Согласно пункту 4.8 Правил пользования газом, ПО «Азеригаз» несет ответственность не за охрану счетчиков, а за поддержание их в рабочем состоянии.

Учитывая то, что количество абонентов, относящихся к категории населения, приближается к 2 млн 360 тысячам, и наблюдаемую из года в год тенденцию к росту их числа, а также увеличение количества счетчиков, установленных на балконах многоквартирных жилых домов, защита счетчиков от возможных помех не является реальной обязанностью ПО «Азеригаз». Даже появление аналогичных ожиданий очень далеко от объективности.

Кроме того, отсутствие определения ущерба при внешнем подключении к газовой линии создает благоприятные условия для злоупотреблений, приводит к финансовым потерям и социальному недовольству. ПО «Азеригаз» регулярно предоставляет широкой общественности информацию о случаях незаконного потребления природного газа, число которых продолжает расти.

Таким образом, для предотвращения разграбления имущества государства, убыточной работы газораспределителя (111 млн в 2020 году, 41 млн за 4 месяца текущего года.), а также в целях предотвращения массовых случаев судебного оспаривания, необходимо законодательно определить порядок исчисления убытков, возникающих в результате незаконного потребления. Совершенствование правил в этой связи обусловлено внесением соответствующих дополнений и изменений в закон. Таким образом, как отмечалось выше, закон является основным документом в этой области и имеет высшую юридическую силу. Не случайно, что пунктом 2 распоряжения №1209 Президента Азербайджана от 29 мая 2019 года «Об ускорении реформ в энергетическом секторе Азербайджанской Республики» Кабинету министров поручено подготовить новый проект закона «О газоснабжении».

- Были ли какие-либо инициативы со стороны ПО «Азеригаз» по совершенствованию законодательства в этой области?

- Естественно, в связи с тем, что многолетнее отсутствие регулирования создает серьезные проблемы в развитии газового хозяйства, обеспечении удовлетворенности абонентов, ПО «Азеригаз» заинтересовано в скорейшем совершенствовании законодательства в этой области и устранении имеющихся пробелов.

При участии специалистов ПО в разное время со стороны SOCAR в соответствующем порядке выдвигались инициативы по совершенствованию законодательства в этой области. Наши специалисты приняли активное участие в обсуждении всех дополнений и изменений в закон. К сожалению, порядок расчета убытков до сих пор законодательно не урегулирован.

В свое время приказом №55 Министерства промышленности и энергетики Азербайджанской Республики еще в 2006 году были утверждены Правила расчета возмещения стоимости незаконно использованного газа в случае нарушения потребителями правил пользования природным газом. Однако приказом министерства от 31 января 2011 года №8 данное правило было отменено. Поэтому на протяжении более 10 лет этот важный вопрос, имеющий социально-экономическое значение, не нашел своего решения на уровне нормативно-правового акта. Следует также отметить, что ни SOCAR, ни ПО «Азеригаз» не обладают полномочиями по решению этого вопроса.

- Ожидается ли в ближайшее время принятие порядка исчисления убытков, вызванных нерегулируемым нелегальным потреблением газа?

- Как мы знаем, в рамках комплексных мер, осуществляемых под руководством главы государства в направлении улучшения благосостояния народа, приведение уровня коммунальных услуг, предоставляемых населению, в соответствие с высокими стандартами и облегчение доступа к этим услугам постоянно находятся в центре внимания государства.

Господин Президент всегда с большой чуткостью относится к вопросам, имеющим общественное значение, интересующим и волнующим общество, принимает нормативные решения по оперативному и обоснованному урегулированию проблем, определению перспектив развития отрасли, дает соответствующие указания.

В своем выступлении на заседании, посвященном итогам социально-экономического развития за первый квартал 2019 года, глава государства Ильхам Алиев не только заявил о высоком уровне газификации страны и продолжении позитивной тенденции в этом направлении, но и выразил справедливое замечание по поводу отсутствия порядка расчета потерь газа, вызвавших недовольство населения. Он поручил устранить эти проблемы, обеспечить максимальную справедливость и прозрачность в сфере энергоснабжения.

В целях исполнения данного поручения, согласованный с соответствующими органами, в том числе и с SOCAR, новый проект Правил был представлен для принятия. Надеемся, что в ближайшее время вопрос расчета потерь от незаконного потребления газа найдет свое решение на уровне нормативных актов.