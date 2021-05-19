Кремль заявил о подготовке встречи Путина с Зеленским

Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил подготовку встречи президента России Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Пескова, переговоры идут непросто. «С нашей стороны заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак принимает участие, есть наброски возможных тем к обсуждению», — заявил он.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что в настоящий момент есть только «гипотетический набросок к гипотетической встрече», дата не обсуждалась.

Ранее Песков сообщал, что Путин готов сесть и поговорить с Зеленским о двусторонних отношениях. По его словам, Дмитрий Козак находится в постоянном контакте с офисом президента Украины.