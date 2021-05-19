Семь медиков обвиняются в смерти Марадоны

Генеральная прокуратура города Сан-Исидро предъявила обвинения семерым медицинским работникам в смерти Диего Марадоны, сообщает агентство EFE.

По информации источника, медики могут быть осуждены на срок от 8 до 25 лет тюрьмы по статье «причинение смерти с косвенным умыслом». В сообщении прокуратуры указано, что бригада медицинских работников, которая была ответственна за здоровье именитого футболиста, проявила безрассудство и не уделила достаточно внимания состоянию экс-игрока.

Также сообщается, что прокуратура сделала запрос на то, чтобы фигуранты дела не имели права покинуть Аргентину.

Легендарный футболист Диего Марадона умер 25 ноября во время сна. Выяснилось, что медики, прибывшие на вызов в дом экс-футболиста, пытались его реанимировать в течение 45 минут, хотя его тело уже было холодным.